شايفر: البناء في بني ياس يحتاج 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب فريق بني ياس أن إعداد فريقه في معسكر إسبانيا حاليا يمضي بشكل جيد، وهنالك تقدم كبير في اللياقة البدنية للاعبين، وجاهزيتهم كبيرة لمباريات الموسم الجديد، ذاكراً أن عملية بناء السماوي مستمرة من خلال المعسكر وأن ذلك لن يحدث في سنة واحدة، مبيناً أنهم يحتاجون إلى 3 سنوات لأجل إكمال عملية البناء.

ووعد شايفر في ذات الوقت أن يحتل فريقه ترتيباً جيداً بالدوري خلال سنوات البناء، ذاكراً أنه يمتلك عناصر جيدة وشابة قادرة على تحقيق التطلعات، وأضاف: علينا أن نعمل بكد خلال هذه الفترة، لابد من المجهود الكبير حتى نصل إلى الهدف الذي نسعى إليه، في كرة القدم تكتسب الخبرة والانسجام باللعب المستمر سواء بأداء التدريبات أو المباريات، هذا يساعد في التطور بكل تأكيد.

وأشار مدرب السماوي إلى استفادة فريقه من المباريات الودية التي خاضها الفريق في معسكر إسبانيا حتى الآن، مشيرا إلى أن تحقيق الانتصارات فيها على الرغم من أنها ودية كان أمراً مهماً بالنسبة له لأن الفوز يمنح اللاعب الثقة في قدراته، وعلق شايفر على اللقاء الأخير أمام يوروبا بوينت الذي كسبه السماوي بهدفين لهدف، وقال: كانت تجربة مميزة جداً، منحنا فيها فرصة المشاركة للمجموعة التي لم تشارك بشكل كبير في المباريات السابقة، الجيد في الأمر الظهور المتميز للاعبين وارتفاع معدل اللياقة البدنية لبعض العناصر مثل أنطونيو وباتوزي، أعتقد أن المكاسب كانت كبيرة لكن نتطلع إلى تقديم الأفضل خاصة أن هنالك العديد من التحديات التي تنتظرنا في موسم شاق وطويل.

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كشف الجهاز الإداري للسماوي عن إصابة هداف الفريق بيدرو كوندي بتمدد في العضلة الضامة، حسب نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها بإسبانيا، وقال مرزوق المنصوري مدير الفريق إن كوندي يحتاج إلى علاج وراحة لمدة 10 أيام يعود بها لمواصلة نشاطه مع الفريق.