الكثيري يدعو قضاة الملاعب للاستفادة من معسكر نورنبيرغ

المصدر: نورنبيرغ - البيان الرياضي

أشاد مسلم سهيل الكثيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام بالروح المعنوية العالية والأجواء الإيجابية في معسكر قضاة الملاعب المقام حالياً في مدينة نورنبيرغ الألمانية استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019 - 2020، مشيداً بعطاء وانضباط الحكام خلال التدريبات الميدانية وتفاعلهم مع المحاضرات النظرية.

جاء ذلك خلال زيارة الكثيري لمعسكر قضاة الملاعب في نورنبيرغ للاطمئنان على سير التحضيرات، حيث اطلع من القائمين على المعسكر على الإحصائيات الخاصة بالحكام.

وأبدى الكثيري رضاه التام عن أداء الحكام خلال هذا المعسكر داعياً قضاة الملاعب إلى الاستفادة القصوى واستثمار كل المعلومات استعداداً للموسم الكروي.