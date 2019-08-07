مزيان: كيف أرفض العين الذي أبهر العالم؟

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

أعرب الجزائري، عبدالرحمن مزيان، لاعب فريق نادي العين عن سعادته بالتواجد في فريق العين معتبراً أنه لم يكن ليرفض أبداً العرض العيناوي، قائلا: «منذ أن التحقت بصفوف معسكر الفريق مع نهاية المرحلة الأولى في النمسا لم يساورني أي شعور بأنني لاعب جديد بقائمة»الزعيم«على الإطلاق، خصوصاً بعد الترحيب اللافت من زملائي اللاعبين والجهاز الفني بقيادة إيفان ليكو وكذلك الجهاز الإداري للفريق، ومن قبلهم جمهور نادي العين ومنحني الجميع إحساساً رائعاً وكأنني»منهم وفيهم«الأمر الذي عزز من معدل انسجامي وسط اللاعبين في أجواء معسكر الفريق».

ورداً على سؤال حول مدى شعوره بالتأقلم في منظومة اللعب، قال: «المؤكد أن الفترة التي أمضيتها في المعسكر ليست كاملة لذلك لم ألعب في المباريات الودية التي خاضها العين سوى شوطين فقط مع الفريق بالمعسكر، ولكنني بسبب العوامل المحيطة بطبيعة تعامل الجميع في منظومة الفريق والتي تتأسس على روح العائلة الواحدة أشعر بأنني تأقلمت مع منظومة اللعب بنسبة 70%».

وحول المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، قال: «مدرب العين يتمتع بشخصية قوية ويجيد أسلوب التعامل مع الجميع ويهتم بأدق التفاصيل الخاصة بالالتزام التكتيكي وتعتمد طريقة لعبه على الكرة الجماعية».

أبهر العالم

وتعليقاً على سؤال حول سبب رفضه للعروض الأوروبية والعربية واختياره الانضمام للعين، قال: «العين أبهر العالم في مونديال الأندية، والشعبية التي يتمتع بها النادي لا تقتصر على نطاق داخلي في دولة الإمارات، لذلك كان الخيار الأول بالنسبة لي مع الاحترام للجميع، ولقد وجدت في العين ما كنت سأجده في الأندية الأوروبية التي تلقيت عروضاً منها لضمي إلى صفوفها من احترافية وإمكانيات عالية وأحدث المنشآت الرياضية التي تسهم في رفع مؤشر أداء لاعبي النادي بالصورة المطلوبة وعبر بوابة»الزعيم«سأحصل على عروض للاحتراف من أكبر الأندية الأوروبية وأعود لقائمة منتخب الجزائر».

العين غير

وعن توقعاته للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد، قال: «المؤكد أن المنافسة على لقب بطولة الدوري»المسابقة الأقوى محلياً«لن تكون سهلة برغم أن الترشيحات دائماً ما تقتصر على أربعة أو خمسة أندية يقتصر تركيزهم على حصد لقب الدوري، غير أن أهداف العين مختلفة كونه لا يركز في المنافسة على بطولة بعينها لأنه مطالب بحصد جميع الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري ونحن ندرك جيداً ما المطلوب منا في الموسم الجديد ونتطلع كلاعبين إلى حصد الدوري والآسيوية بالتأكيد».