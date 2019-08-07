شتاين: محاضرتي غيرت اللقاء

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

حصل الوحدة على إشادة واسعة من الشارع الرياضي بعد تعادله الإيجابي 1-1 أمام مضيفه النصر السعودي في لقاء الفريقين مساء أول من أمس بالعاصمة السعودية الرياض لحساب جولة الذهاب من دوري الستة عشر في دوري أبطال آسيا، وأظهر أنصار الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي رضا كبيراً بالأداء الذي قدمه الفريق والنتيجة الإيجابية ضد العالمي، وحصل الأسطورة إسماعيل مطر على إشادات محلية وعربية بسبب تألقه ومساهمته بشكل كبير في التعادل، بجانب الوافدين الجديدين ميليسي وفواز عوانة، مع مطالبة بالتركيز على لقاء الإياب يوم 12 أغسطس الجاري.

من جانبه أبدى الهولندي موريس شتاين مدرب الوحدة سعادته بالنتيجة ومردود فريقه، وأبان خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أنه درس النصر جيداً وتابع مبارياته في الموسم الماضي ونجح في وضع طريقة لعب مناسبة للتفوق عليه، وأضاف: بدأنا المباراة بقوة وحصلنا على بعض الفرص التي لم نستثمرها جيداً، وبعدها كان هنالك تكافؤ في الاستحواذ مع تقدم النصر، لكن خلال محاضرتي للاعبين بين شوطي اللعب تحدثت معهم بشكل صريح وقدمت لهم بعض التوجيهات التي ساهمت في تغيير شكل الفريق للأفضل في الشوط الثاني وعودتنا بهدف التعادل مع إهدار بعض الفرص.

شوط آخر

وكشف موريس شتاين عن خطته التي اعتمد عليها في اللقاء، مبيناً أن ترك المنافس يبادر بالهجوم لحسابات فنية محددة، وأن فريقه لعب متحفظاً في الدقائق الأولى، مضيفاً: نجحنا في الحد من خطورة تقدم النصر ثم قدنا الهجمات على مرماه، في رأيي أن خطة اللعب كانت جيدة بدليل النتيجة التي خرجنا بها.

ثنائي الدفاع

وأثنى موريس شتاين على ثنائي الدفاع ريم وحمدان الكمالي وقال إنهما قدما مباراة جيدة ودافعا بقوة عن المرمى، وأضاف: يجب الوضع في الاعتبار أنهما لعبا ضد فريق قوي يمتلك عناصر هجومية على أعلى مستوى.

مباراة جيدة

بدوره قال البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي إن فريقه قدم مباراة جيدة وتفوق على منافسه وأهدر العديد من الفرص، ذاكراً أن بعض التفاصيل الصغيرة أضاعت عليهم الفوز بالنتيجة، وأشار فيتوريا إلى أن أداء فريقه انخفض في الشوط الثاني نتيجة تراجع معدل اللياقة البدنية وأضاف: بشكل عام كنا أفضل من الوحدة الذي لم يصنع الكثير من الفرص وركز على الجانب الدفاعي أكثر.

وقال مدرب النصر: أنهينا الجولة الأولى بالتعادل وتنتظرنا جولة ثانية يجب أن نركز عليها، مازلنا في المنافسة وبإمكاننا تحقيق الفوز في جولة الإياب بعد أن خالفنا التوقعات في مباراة الذهاب.