رباعية «برازيلية» للفجيرة في ختام معسكر التشيك

المصدر: دبي - علي الظاهري

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفجيرة، من جمهورية التشيك التي احتضنت معسكر الإعداد الخارجي لمدة 20 يوما. واختتم «الذئاب» معسكر التشيك برباعية في شباك دوكلا براغ مقابل هدفين في المباراة التي جرت أول من أمس.

جاءت أهداف الفجيرة بأقدام برازيلية عن طريق اللاعب البرازيلي جوناثان بنيتيس «هدفين» ومواطنه فيرناندو غابرييل «هدفين».

وسيمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة، راحة للاعبين بعد العودة من السفر قبل استئناف التدريبات على ملعبه لاستكمال التحضيرات للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه الفريق بلقاء الوحدة يوم 23 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي.