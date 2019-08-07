شباب الأهلي يتخطى أتليتيكو الإسباني بالثلاثة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تفوق شباب الأهلي على اتليتيكو بالياريس الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول في معسكر الفريق بإسبانيا، سجل أهداف المباراة لوفانور من ركلة جزاء ومحمد جمعة، واختتم عادل وجدان بإحرازه الهدف الثالث، وظهر شباب الأهلي بمستوى طيب على مدى فترات المباراة، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبل العودة إلى البلاد والاستعداد لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتعد المباراة هي التجربة الإعدادية الثالثة في معسكر الفريق الخارجي بإسبانيا، حيث سبق لشباب الأهلي اللعب أمام العربي الكويتي، وانتهت المباراة بفوز شباب الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، كما لاقى دوروجي المجري الذي حقق الفوز بهدف في أول تجربة لشباب الأهلي.

عودة فرق المراحل

من جهة أخرى استأنف شباب الأهلي تحت 21 سنة، تحضيراته لانطلاقة منافسات دوري الخليج العربي للرديف، تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني جيرارد زرقوزا الذي بدأ في التعارف على اللاعبين وخوض عدة تدريبات بدنية على ملعب شباب الأهلي في دبي.

فيما عاد الضجيج إلى ملاعب الكرة من خلال استئناف فرق المراحل السنية في أكاديمية النادي لتدريباتها اليومية في إطار استعداداتها لمنافسات الموسم المقبل.