عجمان يلتقي الإنتاج الحربي بمدينة السلام

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان تجربته الثالثة في مصر مساء اليوم أمام الإنتاج الحربي أحد فرق الدوري الممتاز في مصر وذلك على ملعب الأخير في مدينة السلام، وكان عجمان تعادل بدون أهداف مساء أول من أمس في تجربته الثانية أمام بتروجت ويختتم تجاربه الجمعة المقبل بلقاء المقاولون العرب.

وأوضح المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي، أن التجارب النوعية مع فرق الدوري الممتاز المصري، أحدثت تحولاً إيجابياً في الإعداد للموسم الجديد، مشيراً لارتفاع المستوى من مباراة إلى أخرى مع منح الفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين.