49 % القوائم النظام المثالي لانتخابات اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالب 49% من المشاركين في استفتاء «البيان الرياضي» على الموقع الإلكتروني للصحيفة وتويتر باعتماد نظام القوائم في انتخابات اتحاد الكرة المقرر في أبريل المقبل، بينما يرى 25.5% أن الترشح الفردي الحل الأنسب في الانتخابات التي تفرز مجلس إدارة جديداً يخلف مجلس المهندس مروان بن غليطة الحالي، لدورة نيابية جديدة تمتد من 2020 حتى 2024.

وفي المقابل يعتبر 25.5% من المشاركين في الاستطلاع أن نظام إضافة أعضاء بالتعيين الأجدى. وقبل 7 أشهر من الانتخابات تعالت أصوات عدد كبير من المسؤولين في الأندية على ضرورة الاعتماد على نظام القوائم لتعزيز روح التجانس والتناغم بين مجلس اتحاد الكرة الجديد، لما للتفاهم بين الأعضاء من دور حاسم في نجاح الاتحاد ومنتخب الإمارات في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023. وسيتم اختيار لجنة الانتخابات خلال الجمعية العمومية المقررة في أكتوبر المقبل، كما سيتم أيضاً اختيار لجنة للاستئناف خاصة بالانتخابات، وفق اللوائح المنظمة.

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