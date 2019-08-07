تكبيرات الحج تصدح في استاد آل مكتوم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

علت أصوات تكبيرات الحج عبر مكبرات الصوت في استاد آل مكتوم في نادي النصر، بالتزامن مع حلول العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وستستمر إذاعة «التكبيرات» في الملعب على مدار 24 ساعة سعياً إلى تعزيز دور النادي مع المجتمع والتفاعل مع مختلف المناسبات الدينية والوطنية.

وقال عبدالباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية المدير التنفيذي للنادي بالإنابة، إن النصر حريص على إطلاق المبادرات المجتمعية باستمرار من بينها تشغيل مكبرات الصوت لتصدح بتكبيرات الحج على مدار اليوم ابتهاجاً بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت عن طريق إحدى موظفات النادي هند بوعصيبة.

وذكر عبدالباسط علي، أن المبادرة التي تغطي حرم وحدود قلعة العميد، أضفت أجواء جميلة من الطمأنينة والسكينة والإيجابية، مؤكداً حرصهم على مواكبة جميع الأحداث في المحيط الخارجي إيماناً بأهمية دور المسؤولية المجتمعية في النادي.