«صالات» الظفرة جاهز لمواجهة أبطال اليابان والكويت

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أنهى أمس فريق نادي الظفرة لكرة قدم الصالات تحضيراته الفنية والبدنية بالحصة التدريبية الأخيرة في ختام إعداده لاستهلال مشواره في بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات لمواجهة فريق ناجويا أوشن الياباني اليوم في أولى مباريات ضمن مواجهات المجموعة الرابعة التي تضم أبطال الكويت واليابان وإيران.

وأكد المدرب البرتغالي روي جيماريتش لوسائل الإعلام في بانكوك اكتمال جاهزية فريقه وقال: سنركز خلالها على وضع اللمسات الأخيرة على الفريق، هذه هي المرة الثالثة التي أقود فيها فريقاً في بطولة الأندية الآسيوية، حيث كنت مدرباً للوصل في ماليزيا ثم قدت الظفرة في فيتنام قبل سنتين وفي هذا الموسم أشرف على تدريبات الظفرة في البطولة التي تستضيفها تايلاند، أعتقد أن إعداد الفريق للبطولة جيد جداً ومستعدون للمواجهات.