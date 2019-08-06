جمعة الشامسي: أندية الهواة تنتظر عودة «تمهيدي الكأس»

المصدر: دبي-العوضي النمر

جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية من القيادات الرياضية الشابة التي يتوقع لها مستقبل باهر خلال السنوات المقبلة، لما يمتاز به من فكر ثاقب، وثقافة رياضية عالية، وتواضع، التقته «البيان الرياضي» وهو يتابع تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بجانب أنشطة عدة بالنادي الذي يعد مفخرة لأندية الدولة، رغم أنه يلعب في دوري الدرجة الأولى، ودار حديث عن كرة الإمارات ومستقبلها، ومسابقات الهواة وما ينقصها، وتحدث بصراحة سعياً للصالح العام، مطالباً اتحاد الكرة بعودة نظام تمهيدي الكأس بمشاركة جميع أندية الدولة من أجل منح الفرصة أمام الجميع لتنافس شريف داخل الملعب للظفر بلقب هذه المسابقة الغالية، والتي تزداد منافساتها بمزاحمة فرق «الأولى» للكبار في «المحترفين».

دوري الأولى

وأكد جمعة الشامسي أن ما يحدث في دوري الدرجة الأولى، هو «اجتهادات مشروعة» من الأندية المشاركة، كل وفق إمكاناته وقدراته، وقال: الدوري لا يزال في حاجة إلى اهتمام أكبر من اتحاد الكرة بما أنه المسابقة الرئيسة لنشاط الاتحاد، يحتاج إلى زيادة عدد الفرق المشاركة بالمسابقة، واهتمام إداري أكبر من الاتحاد ودعم إعلامي من القنوات التلفزيونية والإعلام، صحيح يوجد اهتمام فردي من بعض القنوات ولكنه ليس وفق منظومة عمل يرعاها الاتحاد.

دور

وطالب الشامسي اتحاد الكرة بتفعيل دور المكتب التنفيذي الذي استحدث مؤخراً لتولي الإشراف على مسابقة الدرجة الأولى، وقال: وفق القرار يتضمن دور المكتب التنفيذي وضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط وعمليات المتابعة لتسويق وتطوير المسابقة وتطويرها وتوفير مختلف الأسباب اللازمة لتحقيق النجاح والترويج لمنافساتها، وحتى الآن لم تتم معرفة اسم رئيس المكتب التنفيذي، ولم يتم عقد أية اجتماعات من أجل الترتيب لانطلاقة المسابقة، والعمل على تطويرها والأهم إيجاد راعٍ تسويقي لها لجلب موارد تدعم خطط التطوير وتساعد الأندية المشاركة.

مسابقة جديدة

واقترح رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية استحداث مسابقة جديدة لأندية الدرجة الأولى، لأن عدد المباريات بشكل عام قليل للغاية، وقال: المباريات محدودة في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويصعد فريقان فقط لدور الـ16، والبعض يرى أن هذه المباريات بمثابة إعداد للفرق قبل الدوري وهذا لا يجوز في ظل أهمية وقيمة المسابقة، كما أن حلاوة مسابقة الكأس في مفاجأتها، وما المانع في تحقيق فريق صغير الفوز على فريق كبير وينال اللقب؟ لذلك اقترحت عودة نظام تمهيدي الكأس بمشاركة كل فرق الدولة في تلك المسابقة الغالية، إضافة إلى أن عدد مباريات فرق الدوري أيضاً قليل، ولا يكفي لتوفير مباريات أكثر أمام اللاعبين، واحتكاك قوي لذلك حان الوقت لاستحداث مسابقة جديدة تساهم في زيادة عدد المباريات، ونحن نعول على المكتب التنفيذي في وضع آلية جديدة تنعش مسابقات الهواة.

انتخابات

وعن انتخابات اتحاد الكرة في الفترة المقبلة ورؤيته لانتخاب رئيس جديد، يقول جمعة الشامسي نحن مع أي قيادة تعمل على خدمة كرة الإمارات وتطورها، ونحن لن ننسى أن المجلس الحالي دعم نادي الحمرية وشجعه على العودة لدوري الأولى وقدم لنا دعم 200 ألف درهم في أول موسم، ثم تولى مجلس الشارقة الرياضي دعم الفريق وتوفير كل متطلبات النادي، وبالنسبة للانتخابات أتمنى أن تقوم لجنة الانتخابات التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة بتحديث قانون ولوائح العملية الانتخابية وتدرس فكرة أن تكون الانتخابات بالقائمة، لتوفير كوادر متجانسة تشكل فريق عمل ناجح متفاهم.

استعدادات

وعن استعدادات فريق الحمرية للموسم الجديد قال الشامسي: إن عودة الفريق للمشاركة في دوري الأولى تمت قبل موسمين، وخلالهما كان الفريق منافساً قوياً على التأهل للمحترفين، وبصراحة لا نتعجل في أمر التأهل، لأن الأهم لدينا بناء فريق قوي، لذلك نهتم بقطاع المراحل السنية، وخلال الفترة الحالية قمنا بتصعيد 10 لاعبين من فئة الشباب للفريق الأول، وتم التعاقد مع المدرب غازي الغرايري، وعدد من اللاعبين سواء من أصحاب الخبرة أو الأجانب الذين سبق أن شاركوا مع حتا الموسم الماضي، كما تم التعاقد مع لاعب المنتخب السابق فيصل خليل وهو إضافة كبيرة للفريق وخاصة أنه جاهز بدنياً، كما استعرنا لاعباً من فئة المقيمين من العين وهو محمد فتحي، وتعاقدنا مع لاعبين من نفس الفئة من عُمان وهما سعيد عبيد ومحمد المطروشي، ونأمل توفيق الفريق الموسم الجديد.