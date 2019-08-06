«عموري» نجم فترة الانتقالات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يصادف اليوم «6 أغسطس» انتهاء عقد عمر عبد الرحمن مع الهلال السعودي الذي انتقل إليه الموسم الماضي لمدة موسم، لكنه لم يشارك معه كثيراً رغم تألقه في بداية المشوار بسبب الإصابة.



ويعتبر «عموري» نجم المبركاتو الصيفي في منطقة الخليج لكن مصيره لم يتحدد بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين الهلال السعودي إلى طريق مسدود حيث أوقف النادي السعودي منذ فترة المفاوضات معه ، مؤكداً أن لياقة اللاعب جيدة وأنه تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح ، والتي أكدت جاهزية لياقياً.



وكل الترشيحات تشير إلى أن «عموري» سيعود إلى بيته «العين» حسب ما رشح من أنباء في الفترة الماضية، ويتوقع أن يحدد نجم الخليج وجهته خلال الساعات المقبلة لإغلاق الملف الذي شغل الشارع الرياضي كثيراً.