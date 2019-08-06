القبيسي: إعداد الظفرة جيد ونسعى لمواصلة النجاح في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي عضو مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم، مشرف الفريق الأول ورئيس بعثة الفريق بألمانيا أن الإعداد للموسم الجديد في معسكر المانيا يسير بصورة مرضية وبتعاون كبير من الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي فوك رازوفيتش وبمساعدة الجهازين الإداري والطبي ولاعبي الفريق الذين أظهروا تعاوناً كبيراً في تنفيذ الخطط والبرامج الفنية والتكتيكية التي يضعها المدرب بمتابعة من مجلس الإدارة وشركة الكرة.

وأكد القبيسي أن الروح المعنوية عالية وسط كل أفراد البعثة،والجميع يعمل من أجل مواصلة نجاحات الموسم الماضي الذي نجح فيه الفريق في الوصول لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وأضاف: النجاحات السابقة تمنحنا دافعاً للمضي قدماً وتحقيق الأفضل في الموسم الجديد، وفي ظل الدعم والمساندة والاهتمام المتوفر بالفريق من إدارة النادي مع وقفة الجماهير فإن كل شئ يمكن أن يتحقق.

خطة

وأشار مشرف الظفرة إلى أن المدرب رازوفيتش وضع برنامجاً متميزاً وخطة طموحة وقال: رغم مشقة التدريبات في فترة الإعداد لكن هنالك تجاوباً كبيراً من اللاعبين، ما يؤكد توفر الإصرار على تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد.

واكد القبيسي أن الفريق سيخوض اليوم مباراته الرابعة وقال: خاض الفريق 3 تجارب ودية مميزة،حققت الهدف المطلوب.