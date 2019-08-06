العين يخسر ودية الاتفاق في معسكر سلوفينيا

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

خسر العين أمام فريق الاتفاق السعودي 0 -2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا، ضمن برنامج معسكر الإعداد الخارجي في مرحلته الثانية، وانتهى الشوط الأول من دون أهداف وفي الشوط الثاني سجل الاتفاق هدفيه عن طريق البرازيلي روجيريو كوتينو والسلوفاكي فيليب كيس «من ركلة جزاء»، وأدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة سينون جريليك وتابعها من الملعب، سالم محمد الجنيبي ومطر غمران الظاهري عضوا مجلس إدارة شركة العين للكرة.

وأكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، أن مواجهة الاتفاق كانت جيدة وقوية، وخصوصاً خلال الشوط الأول وقدم الفريق خلاله مردوداً رائعاً، ونفذ لاعبو العين الخطة الفنية بالصورة المطلوبة، وقال: استقبل الفريق هدفين في الثلث الأخير من زمن المباراة، بعد أن أجرينا تبديلاً كاملاً للقائمة التي بدأت المواجهة، ولا أعد الخسارة في المباريات الودية أمراً سيئاً،

قلق

حول حالة القلق من عدم قدرة الفريق على التسجيل خلال المواجهات الودية الثلاث التي خاضها بالمعسكر أخيراً، قال: المواجهات الودية جزء من الحصص التدريبية والنتيجة ليست هدفاً أساسياً، على عكس المباريات الرسمية التي ينبغي أن يحرز خلالها الفريق الأهداف حتى يحصد النتائج والنقاط، بينما الهدف الرئيس من اللقاءات الودية هو منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على إمكانيات عدد من العناصر فهناك لاعبون شباب وآخرون تحت التجربة وشخصياً سعيد جداً بأداء جميع لاعبي العين.

زيارة زوران

حرص الكرواتي، زوران ماميتش، مدرب فريق نادي العين سابقاً، على زيارة معسكر العين، والتقى أعضاء البعثة العيناوية، قبل انطلاقة مباراة الفريق الودية أمام الاتفاق السعودي وأعرب عن أمنياته للفريق تحقيق الأهداف المرجوة.