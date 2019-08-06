معسكر «الأبيض» في البحرين 24 الجاري

المصدر: دبي- العوضي النمر

استقر اتحاد الكرة على إقامة معسكر المنتخب الأول لكرة القدم في البحرين اعتباراً من 24 الجاري ولمدة أسبوع، استعداداً لأول مباراة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والمقرر أن تقام مع ماليزيا يوم 10 سبتمبر في كوالالمبور، وسيتم إعلان قائمة «الأبيض» عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

من جهة أخرى تتجه النية لإقامة مباراة منتخبنا الثانية بالتصفيات أمام إندونيسيا يوم 10 أكتوبر المقبل على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، وستكون المباراة من دون حضور جماهيري وفق العقوبة الموقعة علي المنتخب بعد كأس آسيا بمنع الجماهير من مرافقة الفريق مباراة واحدة.

ويأتي المعسكر الخليجي، وفق رغبة المدرب الهولندي مارفيك، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإقامة لقاء ودي خلال المعسكر.

وينتظم «الأبيض» في معسكر بكوالالمبور في الأسبوع الأول من سبتمبر ، يضع خلاله المدرب لمساته الفنية الأخيرة.