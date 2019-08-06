«الجزراوية».. تنافس كبير في حب قلعة «الفخر»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

كشف جمهور نادي الجزيرة عن حب وانتماء قوي لناديه يفوق التوقعات بتفاعله الكبير مع مبادرة أطلقها النادي أمس عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طالباً من مشجعيه تحديد نسبة حبهم لـ «فخر أبوظبي» بطرح سؤال جاء فيه: «كيف تقيم حبك لناديك؟» وحدد النادي نسبة من «1 إلى 10».

وجاء الرد سريعاً من محبي النادي بأرقام تتجاوز التوقعات، ورقم 10 المحدد في السؤال بآلاف المرات، حيث كتب الجزراوية أرقاماً مختلفة منها 1000 وكتب آخرون 10 الآف، فيما وصل البعض إلى الرقم مليون، واكتفى مجموعة من المشجعين بالتعليقات المباشرة التي تؤكد ارتباطهم القوي بالنادي على طريقة «حبي للفخر ماله نهاية»، و«حبي للفخر ما ينوصف»، و«الفخر موعشق، الفخر حياة»، والتزم عدد من المشجعين بتحديد النسبة من خلال الأرقام المطروحة.

وفي ظل هذا التفاعل فإن الآمال كبيرة بأن ينعكس هذا الحب على مدرجات الفريق بالموسم الجديد .