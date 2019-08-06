"العنابي" يخرج بتعادل إيجابي أمام "العالمي"

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

نجح الوحدة في الخروج بنتيجة التعادل 1-1 أمام مضيفه النصر السعودي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين على ملعب إستاد الملك فهد الدولي بالرياض في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2019 بعد مباراة قوية من الفريقين شهدت العديد من الفرص المهدرة.

تقدم العالمي صاحب الأرض مبكراً بعد ضغط مكثف على مرمى العنابي عن طريق الهداف عبد الرزاق حمد الله من ضربة رأسية في الدقيقة 17 مستفيدا من غياب الرقابة في المنطقة الخطرة.

واحتاج العنابي أن ينتظر حتى الدقيقة 52 حتى يتمكن من إدراك هدف التعادل، الذي حمل توقيع البرازيلي ليوناردو دي سوزا من تمريرة الأسطورة أسماعيل مطر، التي تعامل معها صاحب الهدف بمهارة وذكاء وقوة، عندما تقدم بثقة وتجاوز حارس المرمى وحول الكرة بيسراه داخل الشباك، محرزا هدفه رقم 9 في البطولة.

وبعد التعادل ارتفع الأداء وسط الفريقين مع ثبات معنوي لأصحاب السعادة وتبادل هجمات هنا وهناك رفض الحارسان أن تعانقا الشباك بجانب القائم الذي رفض هدفا ثانيا للوحدة في الزمن المهدر الذي قدره الحكم بأربع دقائق، لينتهي اللقاء القوي بالتعادل الإيجابي الذي منح العنابي أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب في أبوظبي يوم 12 أغسطس الجاري.