شباب الأهلي يختبر 18 لاعباً أمام العربي

المصدر: دبي-العوضي النمر

أشرك المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، 18 لاعباً في الودية الثانية لشباب الأهلي أمام العربي الكويتي التي أقيمت مساء أول من أمس في معسكر الفريق المقام في إسبانيا، وانتهت بفوز شباب الأهلي 4 - 1، سجل الرباعية أحمد العطاس ولوفانور المتألق «هدفان» ومحمد جمعة، واطمأن المدرب على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، قبل استئناف المسابقات المحلية في الموسم الكروي الجديد.

ظهر شباب الأهلي بمستوى طيب على مدى شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بثلاثة أهداف، وبدأ المدرب المباراة بتشكيلة تضم معظم العناصر الرئيسة مثل، حسن حمزة، وليد عباس، عبدالعزيز هيكل، عبدالله النقبي، ماجد حسن، لوفانور، دياز، محمد جابر، أحمد جشك، أحمد العطاس، عبدالعزيز الكعبي.

وفي الشوط الثاني أشرك تشكيلة مختلفة مع الاحتفاظ بأربعة لاعبين من تشكيلة الشوط الأول، من أجل منح الفرصة لمعظم العناصر المشاركة في المعسكر، وضمت حسن حمزة، محمد إسماعيل، سعيد أحمد، سعود عبدالرزاق، ديفيد مارياني الذي شارك للمرة الأولى، عادل وجدان، محمد جمعة، محمد جابر، سلطان النوبي، ماجد حسن، عبدالعزيز الكعبي.

ثقة

ووضح أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا يمنح الثقة للحارس حسن حمزة الذي يشارك للمباراة الثانية على التوالي وينال فرصة كاملة، واستغل الحارس الفرصة ليكتب شهادة ميلاد جديدة، ليكون حارساً له ثقل في الفريق خلال الفترة المقبلة على الرغم من المنافسة القوية مع زملائه الحراس، كما منح المدرب فرصة اللعب خلال المباراة للاعب ديفيد مارياني الذي شارك مع الفريق المرة الأولى، ولكنه لا يزال في حاجة لوقت وعمل للتأقلم مع الفريق وزملائه اللاعبين.

وقام محمد أحمد مشرف فريق شباب الأهلي بتبادل الهدايا التذكارية، مع مشرف فريق العربي الكويتي في إطار تعزيز العلاقات بين الناديين.

تعاقدات رسمية

أعلن شباب الأهلي رسمياً عبر موقعه الإلكتروني تعاقده مع ثلاثة لاعبين وقيدهم ضمن فئة اللاعبين المقيمين وهم، البرازيلي ليوناردو سباداسيو البالغ من العمر 19 سنة وهو يلعب في مركز الجناح الأيسر ولاعب الوسط البرازيلي ويسلي بيريرا (18 عاماً)، والبرازيلي جوستافو هنريك والذي يلعب بمركز قلب الدفاع والارتكاز وهو من مواليد 2001