البخيت يسجل أول أهدافه مع كلباء

المصدر: دبي - علي الظاهري

بصم الأردني ياسين البخيت على أول أهدافه مع اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت فريقه أمام الوحدة السعودي وانتهت لصالح الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف، في معسكر الإعداد الخارجي للفريقين الذي تحتضنه النمسا، وجاءت أهداف الوحدة السعودي عن طريق إيميري كولاك ويوسف نياكاتي وأنسليموا وقودين.

ومن المقرر أن يختتم «النمور» تجاربه الودية يوم الخميس المقبل بلقاء الفتح السعودي قبل العودة إلى الإمارات لاستكمال تحضيراته.

يذكر أن اتحاد كلباء استهل مبارياته الودية أمام سبارتكوس المجري وانتهت لصالح الأخير 1-2 ثم لعب أمام زالايغيرسيغي المجري إلا أن سوء الأحوال الجوية حالت دون إكمال المباراة التي انتهت بعد إعلان صافرة نهاية الشوط الأول.