70 مباراة تجهز أنديتنا لموسم ساخن

المصدر: دبي - علي الظاهري

تتجاوز محصلة فرق دورينا في المباريات الودية 70 تجربة سواء في فترة المعسكرات الخارجية أو خلال التحضيرات المحلية الأخيرة قبل إنطلاقة الموسم، وجمعت المباريات الودية أنديتنا المحلية بفرق خليجية وعربية وأوروبية جرت معظمها في معسكرات الإعداد الخارجية في 9 دول وهي مصر وإسبانيا وألمانيا وسلوفاكيا والنمسا وسلوفينيا وهولندا والتشيك وصربيا.

ويعد فريق الوصل الأكثر في عدد المباريات الودية بواقع 8 تجارب في النمسا، ويعتبر الوحدة أول الأندية التي أنهت تجاربها مبكراً، نظراً لارتباطه بالاستحقاق القاري الذي يجمعه اليوم أمام مضيفه النصر السعودي ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كما يعتبر «أصحاب السعادة» صاحب أكثر تجارب بواقع 6 مباريات ودية، إلى جانب فريق العين بالرقم نفسه خلال مرحلتي الإعداد في النمسا وسلوفينيا، وهو يتطلع إلى استعادة لقب دوري الخليج العربي بعد أن غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لصالح الشارقة الذي توج بطلاً للنسخة السابقة، فيما يعتبر الفجيرة صاحب أقل تجارب على مستوى الأندية المحلية بواقع 3 مباريات ودية في المعسكر الذي يقيمه في جمهورية التشيك إلى جانب الشارقة بطل الدوري الذي فضل خوض 3 تجارب في معسكره بهولندا.

معسكر عربي

وفضل فريقان إقامة المعسكر الخارجي في مصر والاستغناء عن فكرة السفر إلى أوروبا وهما عجمان وخورفكان الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، حيث تجهز 8 تجارب متدرجة المستوى والقوة الفريقين للموسم الجديد بواقع 4 مباريات لخورفكان و4 لعجمان.

تجارب خليجية

وبلغ عدد التجارب الخليجية لأنديتنا، 8 مباريات بواقع 6 مواجهات مع فرق سعودية وتجربتين كويتيتين ورغم أن النصر كشف عن عدد مبارياته الودية، إلا أنه لم يفصح عن هوية الفرق في المباريات المقبلة في معسكره بجمهورية ألمانيا، وفضل «العميد» قضاء فترة الإعداد بصمت وهدوء سعياً إلى المحافظة على أقصى درجات التركيز في برنامج تحضيراته الذي يضم 4 مباريات ودية.

ويستعد النصر بمهرجان من الأهداف بعد أن حقق فوزين عريضين في أول مباراتين، ويأمل استثمار التجربتين المتبقيتين على الوجه الأمثل قبل العودة إلى دبي لاستكمال تحضيراته الداخلية. ولم يصرح شباب الأهلي هو الآخر بعدد المباريات الودية أو هوية الفرق التي سيواجهها في ختام المعسكر، حيث يلعب المباراة الودية الثالثة أمام فريق أتليتكو بالياريس الإسباني مساء اليوم التي أعلن عنها عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يخوض مباراة رابعة قبل العودة إلى دبي.

فوز الجزيرة

وفاز الجزيرة في جميع تجاربه الودية في معسكر هولندا وحقق نتائج إيجابية آملاً أن تنعكس هذه النتائج على مشاركته في الموسم الجديد وأن يخرج بالمكاسب الفنية المطلوبة التي تؤهله للمنافسة بقوة في مختلف البطولات.

وسعى حتا الصاعد العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، إلى الاستعداد بقوة للموسم الجديد، واستهل مبارياته الودية بمواجهة أحد فرق دوري المؤسسات قبل السفر إلى معسكر صربيا الذي اشتمل على 4 تجارب ودية مع فرق أوروبية، ومن المقرر أن يختتم «الإعصار» تجاربه بلقاء بني ياس في منتصف الشهر الجاري وفريق محلي آخر.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة خوض أنديتنا المحلية المزيد من المباريات الودية مع فرق محلية قبل ضربة بداية الموسم الذي تدشنه الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي يوم 22 من الشهر الجاري، وركزت معظم الأندية على المدارس الأوروبية في التجارب السابقة.