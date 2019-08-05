حتا يستأنف تدريباته الداخلية بعد معسكر صربيا

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، تحضيراته الداخلية مساء اليوم على ملعبه، عقب العودة من معسكر الإعداد الخارجي بصربيا الذي استمر 25 يوماً، بعد راحة لمدة 48 ساعة.

وسيواصل الفريق تدريباته حتى موعد المباراة الودية الأولى بعد معسكر صربيا، أمام بني ياس 15 أغسطس الجاري، ضمن الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة الموسم الكروي الجديد 2019 ـ 2020، الذي يدشنه الفريق بمواجهة مضيفه عجمان 22 الشهر المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وكان «الإعصار» قد خاض 4 تجارب ودية في معسكر صربيا الذي احتضنه المركز الأولمبي في العاصمة بلغراد، وحقق انتصارين وتعادلين، حيث كسب كلاً من بروليتر نوفي ساد الصربي وزفيزدا البوسني بنتيجة واحدة 2 - 0 وتعادل مع كل زيمون وبورغا بنتيجة 1 - 1.