«أبيض الناشئين» يُدشن معسكره الخارجي في صربيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020 والتي ستقام في سبتمبر المقبل.

ويؤدي أبيض الناشئين تدريباته تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد بمشاركة 24 لاعباً، ويستعد منتخبنا لخوض تجربته الودية الأولى يوم السبت المقبل أمام منتخب مقدونيا.

وأشاد ماجد حميد مساعد مدرب منتخبنا للناشئين بالروح المعنوية العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال الحصص التدريبية سواء في التجمع الداخلي الذي أقيم بدبي وكذلك الأيام الأولى من المعسكر، متمنياً أن تستمر هذه الروح لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر الذي سيستمر حتى 21 الجاري.