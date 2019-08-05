6 تجارب لـ«أبيض الصالات» استعداداً للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد عبدالله حسن الدرمكي مدير منتخب الإمارات لكرة قدم الصالات أن الفريق سيخوض 6 تجارب ودية، للتصفيات الآسيوية التي سوف تستضيفها مملكة البحرين اعتباراً من 16 أكتوبر القادم، وقال إن الترتيبات الخاصة بإعداد وتجهيز الأبيض تمت مبكراً. ويبدأ برنامج الإعداد بالتجمع الداخلي مطلع سبتمبر المقبل، يتخلله مباراتان وديتان مع منتخب تركمانستان يومي 11 و12 سبتمبر، وتم الاتفاق مبدئياً مع منتخبي طاجيكستان وقيرغيزستان للعب ودياً مع الأبيض أيام 25 و26 و28 و29 سبتمبر القادم.

ووضع الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالرؤوف عمر المرزوقي ومساعده البرازيلي رامون تياجو، برنامج الإعداد الذي يتضمن معسكراً خارجياً مغلقاً اعتباراً من يوم 16 سبتمبر وإلى حين موعد بداية التصفيات.

ووجه الدرمكي الشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وتمنى أن يكون عند حسن الظن، بعد أن تم تجديد الثقة فيه من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني وسعيد العاجل عضو اللجنة ومشرف المنتخبات الوطنية. وأكد الدرمكي، أن عبدالرؤوف عمر سيكون المدرب الأول ورأت اللجنة التنفيذية أن يكون رامون تياجو مدرب اتحاد كلباء مساعداً له بناء على التطور والطفرة التي أحدثها الأخير مع فريق اتحاد كلباء.