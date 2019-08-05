فوزي: معسكر الجزيرة في هولندا توافرت فيه كل عوامل النجاح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصف محمد فوزي لاعب الجزيرة معسكر فريقه في هولندا بالنموذجي، مؤكداً أن كل الاحتياجات متوفرة، مطمئناً الجماهير بأن الإعداد في مرحلته الثانية يسير بصورة جيدة، وأنهم كونهم لاعبين حريصين على الاستفادة الكاملة منه. وعرض محمد فوزي فيديو قصيراً لمقر المعسكر في هولندا، مستدلاً به على تهيئة الأجواء وتوفير الاحتياجات، مشيراً إلى أن التغذية جيدة والملاعب مهيأة للتدريبات مع وجود صالة خاصة للتدريبات الفردية. وأشار أيضاً إلى توفر عيادة مصغرة داخل مقر المعسكر يلجأ إليها اللاعبون عند الحاجة وأحياناً قبل التدريبات. وأضاف فوزي: حتى الطقس رائع جداً، نتدرب في أجواء جيدة، الجميع يشعر بالراحة داخل المعسكر رغم قوة التدريبات الإعدادية والمجهود الذي يبذله اللاعبون بهدف التحضير الجيد للمنافسات المختلفة.

وكشف نجم الجزيرة عبر الفيديو عن توفر برامج ترفيهية مصاحبة لكسر الملل داخل المعسكر، وممارسة بعض الألعاب الجيدة مثل تنس الطاولة التي يلجأ إليها اللاعبون في وقت الفراغ الشيء الذي أسهم في تجاوب اللاعبين مع فترة التحضير والإعداد الخارجي، وختم محمد فوزي حديثه برسالة إلى جماهير الجزيرة وقال: نعدكم بأن نكون عند حسن الظن وأن نسعى لإسعادكم في الموسم الجديد.