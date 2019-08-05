«العنابي» و«العالمي» مواجهة خليجية بـ«الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يحل الوحدة ضيفاً على شقيقه النصر السعودي عند العاشرة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد الملك فهد الدولي في الرياض في مباراة الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويبحث «العنابي»، ممثل الكرة الإماراتية بالبطولة عن مواصلة نتائجه الإيجابية ،وتحقيق الفوز على « العالمي» لتسهيل مهمته في لقاء الإياب 12 الجاري في أبوظبي، ويقود الفريق المدرب الهولندي موريس شتاين في أول تحد رسمي له مع الفريق.

استعد «العنابي» للقاء بمعسكر خارجي في هولندا استمر قرابة شهر، أدى خلاله سلسلة من التدريبات القوية والجادة وخاض 5 مباريات ودية أمام الأندية الهولندية وتأهل الوحدة لدور الـ 16 بصدارته المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة فيما تأهل النصر بنيله البطاقة الثانية من المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.