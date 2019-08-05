منتخب الإرادة لسيدات الكرة يواجه الفلبين اليوم

المصدر: الهند - وام

يواجه منتخب الإرادة لكرة القدم للسيدات الممثل للأولمبياد الخاص الإماراتي، نظيره الفلبيني اليوم، في البطولة الدولية لكرة القدم التي ينظمها الأولمبياد الخاص بالهند إلى مدينة شيناي، تحت مظلة الأولمبياد الخاص لإقليم آسيا والمحيط الهادئ، وذلك ضمن منافسات فرق المجموعة (ب) التي تضم كذلك بنجلاديش واندونيسيا، وهو ثاني ظهور دولي لفتيات الإمارات بعد البطولة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أقيمت في مصر.

ويشارك منتخبنا في هذه البطولة التي يتنافس بها 11 منتخباً في خماسيات كرة القدم، ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي الرامية إلى تأهيل المنتخبات واكتساب الخبرات الدولية، لتطوير المستوى، ودعم تطوير الرياضة النسائية وتنميتها، من خلال خوض هذه التجربة خارج الدولة.