باتنا.. الخروج من الباب الخلفي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يبدو أن اللاعب المغربي مراد باتنا يعشق الخروج من الباب الخلفي، وجاء تأكيد نادي الوحدة، بطلان انتقال باتنا إلى الجزيرة، وأنه مازال مرتبطاً بعقد مع «العنابي» ليعيد ذكريات الطريقة التي غادر بها باتنا ناديه الأسبق «الإمارات» الذي قدمه للنجومية في دوري «المحترفين» قبل 3 سنوات عندما انضم إليه معاراً من الفتح الرباطي المغربي«، حيث قامت إدارة» الصقور «بالسعي لشراء عقده من خلال مفاوضات مكثفة، في الوقت الذي كان باتنا وقع عقداً سرياً مع الوحدة رغم ارتباطه بناديه الأم» الفتح الرباطي«، مستفيداً من أحد بنود العقد بدفع مقابل مالي حال تحديد موقفه بنفسه، وظل مصير باتنا غير معروف مع» الصقور «حتى أعلن رحيله عن النادي وانضمامه إلى الوحدة.

ويكرر باتنا المشهد حالياً مصراً على خروجه من الباب الخلفي لنادي الوحدة، في ظروف غامضة يؤكد فيها» العنابي" استمرار عقده مع الفريق بينما يشير باتنا نفسه أن توقيعه للجزيرة لا غبار عليه لأنه أنهى عقده.