70 مباراة تجهز أنديتنا لموسم ساخن و9 دول تحتضن معسكراتها

المصدر: دبي - علي الظاهري

تتجاوز محصلة فرق دورينا في المباريات الودية 70 تجربة سواء في فترة المعسكرات الخارجية أو خلال التحضيرات المحلية الأخيرة قبل إنطلاقة الموسم، وجمعت المباريات الودية أنديتنا المحلية بفرق خليجية وعربية وأوروبية جرت معظمها في معسكرات الإعداد الخارجية في 9 دول وهي مصر وإسبانيا وألمانيا وسلوفاكيا والنمسا وسلوفينيا وهولندا والتشيك وصربيا.

ويعد فريق الوصل الأكثر في عدد المباريات الودية بواقع 8 تجارب في النمسا، ويعتبر الوحدة أول الأندية التي أنهت تجاربها مبكراً، نظراً لارتباطه بالاستحقاق القاري الذي يجمعه اليوم أمام مضيفه النصر السعودي ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كما يعتبر «أصحاب السعادة» صاحب أكثر تجارب بواقع 6 مباريات ودية، إلى جانب فريق العين بالرقم نفسه خلال مرحلتي الإعداد في النمسا وسلوفينيا، وهو يتطلع إلى استعادة لقب دوري الخليج العربي بعد أن غاب عن خزائنه في الموسم الماضي لصالح الشارقة، الذي توج بطلاً للنسخة السابقة، فيما يعتبر الفجيرة صاحب أقل تجارب على مستوى الأندية المحلية بواقع 3 مباريات ودية في المعسكر الذي يقيمه في جمهورية التشيك إلى جانب الشارقة بطل الدوري الذي فضل خوض 3 تجارب في معسكره بهولندا.

التفاصيل في "البيان الرياضي" غداً.