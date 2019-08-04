النصر يمطر شباك إينتراخت الألماني بـ «ثمانية»

المصدر: متابعة- علي الظاهري

أمطر فريق الكرة بنادي النصر، مضيفه إينتراخت بامبيرغ الألماني، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في التجربة الثانية لـ «العميد»، ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه الفريق في جمهورية ألمانيا. سجل «الثمانية» كل من البرازيلي غلوبير دوس سانتوس وبراندلي كواس وطارق أحمد والتشيلي استيبان بافير «هدفين»، وسالم صالح «هدفين»، والإسباني الفارو نيغريدو «هدفين».

وقام عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية مع بيرند كوفر المدير العام لفريق إينتراخت بامبيرغ

ويخوض النصر تجربتين وديتين قبل العودة إلى الدولة 15 الجاري، لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد.