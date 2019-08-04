محمد هلال: «الزعيم» طريقي إلى «الأبيض»

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

أكد محمد هلال، لاعب وسط الميدان بفريق نادي العين لكرة القدم، أنه يتمنى المشاركة في تحقيق تطلعات جماهير العين ويطمح إلى التواجد في قائمة «الزعيم» الأساسية للحصول على الشارة الدولية لأن العين أكبر بوابة للانضمام إلى المنتخب الوطني وقال لم أشعر بأنني لاعب جديد بصفوف الفريق ووصلت لمرحلة الانسجام مع الفريق وأطمح للمزيد.

وبدأ محمد هلال مشواره الكروي باللعب في «الحارة»، قبل أن ينضم إلى أكاديمية الكرة بنادي عجمان عن طريق أحد الكشافين وعمره 14 عاماً، وتدرج عبر فرق النادي السنية حتى وصل إلى فريق الكرة الأول في عمر الـ18 سنة وكانت أكبر مفاجأة في حياته عندما تلقى عرضاً للانضمام إلى صفوف فريق العين، وقال عن هذه اللحظة «احتجت فترة من الزمن حتى استوعب المفاجأة وتملكتني أحاسيس مفعمة بالسعادة والفخر والاعتزاز.

توقعات

وعن توقعاته للمنافسة على لقب بطولة الدوري بالموسم الجديد، قال محمد هلال: العين يمتلك مقومات»البطل«مع الاحترام لجميع المنافسين، قياساً بالمجهود الذي يبذله الجميع خلال مرحلة التحضير فضلاً عن رغبة اللاعبين الكبيرة في تحقيق جميع البطولات وشعورهم بالمسؤولية تجاه شعار هذا النادي الكبير ولن يبخلوا بتقديم كل قطرة عرق من أجل تحقيق أهداف النادي وإسعاد الجماهير.والعين هو أحد أبرز أندية القارة والفريق قدم نموذجاً مشرفاً لكرة القدم الآسيوية في كأس العالم الإمارات 2018، فكل المؤشرات تؤكد أن هدفه المنافسة الفعلية على اعتلاء منصات التتويج وحصد جميع البطولات على المستويين المحلي والقاري.

إشادة

وأشاد محمد هلال بروح العائلة في معسكر الفريق الحالي وقال: كافة الاحتياجات المطلوبة متوفرة والأجواء رائعة،وأشار إلى أن المدرب الكرواتي، إيفان ليكو،محبوب من الجميع، ويسعى إلى غرس روح إيجابية في الفريق ولا يقتصر تعامله مع اللاعبين على العمل في الميدان بل نجده قريباً منا خارج المستطيل الأخضر ويفرض على الجميع التعامل بسياسة الانضباط والالتزام والجدية ويحرص على غرس روح التحدي فينا وهو يتمتع بشخصية قوية.

حظوظ

وأشار هلال إلى أن المنتخب ، قادر على بلوغ نهائيات كأس العالم والتتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية قياساً بالعناصر التي تضمها القائمة الدولية، ولكننا نحتاج إلى تهيئة أسباب النجاح للمنتخب من خلال ترسيخ مفهوم تكامل الأدوار لأن المسؤولية جماعية ولا تقتصر على اللاعبين.