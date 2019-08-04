6 صفقات جديدة في نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، عن 6 صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث تعاقدت مع كل من اللاعب المواطن محمد عبد العزيز محمد «21 عاماً» لمدة خمس سنوات، واللاعب المواطن يوسف محمد حزام «24 عاماً»، قادماً من بني ياس، لمدة ثلاث سنوات، والعماني خليل بن نصيب الدرمكي «25 عاماً» في فئة مواليد الدولة، لمدة ثلاث سنوات، والجزائري ضرار بن سعد الله «19 عاماً»، لمدة خمس سنوات في فئة المقيمين، والبرازيلي ليثيري سيلفا «19 عاماً» لمدة ثلاث سنوات في فئة المقيمين، والفرنسي داريو إيميل «19 عاماً» لمدة ثلاث سنوات، في فئة المقيمين.

ووقع اللاعبون الجدد على عقود الانضمام للصقور، في حضور محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعمر المزكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية، وأكد محمد إسماعيل العوضي، أن فريق «الصقور» سيلعب مع حتا الملقب بـ «الإعصار» ودياً، يوم 8 الجاري.