الوحدة يجهّز «عيدية» لجماهيره بالرياض

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، حصة تدريبية مساء اليوم باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، والذي يحتضن مباراة الفريق مساء غد، أمام مضيفه النصر، صاحب الأرض والجمهور، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، وينتظر أن يضع الجهاز الفني، بقيادة الهولندي موريس شتاين، اللمسات الأخيرة على خطة الفريق في مران اليوم، الذي يحدد من خلاله عناصر التشكيلة التي سيعتمد عليها في اللقاء، ويسعى «العنابي» إلى تقديم «عيدية عيد الأضحى» لجماهيره بالفوز على «العالمي»، في طريقه لنيل بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

وغادرت بعثة «أصحاب السعادة» أمس إلى الرياض بطائرة خاصة، وضمت 42 فرداً، بقيادة عبد السلام جمعة مشرف الفريق، فهد مسعود مدير الفريق، وأعضاء الجهاز الفني، بقيادة الهولندي موريس شتاين، و22 لاعباً، في مقدمهم القائد إسماعيل مطر، ويفقد الفريق جهود مدافعه المتميز الشاب أحمد راشد، الذي غادر إلى ألمانيا الخميس الماضي لإجراء عملية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر الإعدادي، والتي ستبعده عن الملاعب فترة تصل إلى 3 أشهر.

جاهزية

وأكد عبد السلام جمعة، أن الروح المعنوية للاعبين عالية، وكل العناصر جاهزة للمشاركة بمباراة النصر، ما يتيح أمام المدرب العديد من الخيارات لانتقاء تشكيلة اللقاء، مبيناً أن غالبية اللاعبين يتمتعون بالخبرة، ولديهم القدرة على خوض مثل هذه المواجهات، متمنياً أن ينجح الفريق في إسعاد جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية، قبل لقاء العودة في 12 الجاري.

ذكريات

غادر الأوروغواياني نيكولاس ميليسي لاعب الوحدة الجديد، المعار من الظفرة، إلى الرياض، مع بعثة فريقه، وهو يحمل ذكريات جميلة في الملاعب السعودية، عندما كان لاعباً ضمن صفوف الهلال لموسمين، قبل أن ينتقل منه إلى الظفرة العام الماضي، وهي أول عودة له إلى الرياض، التي شهدت تألقه اللافت مع «الزعيم» السعودي، ما خلق له شعبية كبيرة وسط جمهور النادي، الذي ما زال يلاحقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع طلبات مستمرة بعودته إلى الفريق من جديد.

ولا يخفي ميليسي ارتباطه بجمهور الهلال، ويظهر باستمرار الكثير من التقدير للفترة التي قضاها مع النادي مع الهلال، خاصة أنه حقق معه العديد من النجاحات، وينتظر ميليسي أن يحظى بمساندة ودعم كبير من جمهور الهلال السعودي في مباراة الوحدة والنصر.