شرطة عجمان تدعم مبادراتها الرياضية مع «الهيئة»

المصدر: عجمان- البيان الرياضي

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان، برئاسة العقيد عبد الله سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة للهيئة العامة للرياضة، يرافقه المقدم ناصر عبد الله آل علي رئيس قسم التدريب، وعدد من الضباط وصف الضباط بشرطة عجمان، لمناقشة سبل دعم المبادرات الصحية والرياضية في القيادة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة الشفافية.

وكان في استقبال الوفد سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بحضور عبد الرحمن آل علي مدير إدارة الرياضة وعدد من المسؤولين في الهيئة، مرحباً بزيارة وفد شرطة عجمان، ومؤكداً دور الهيئة في دعم الرياضة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه أشار مدير معهد تدريب الشرطة إلى أن الزيارة جاءت تأكيداً على أهمية تعزيز التعاون في دعم الأنشطة والمبادرات الرياضية والصحية، انطلاقاً من حرص القيادة على دعم لياقة وصحة منتسبيها، ودعماً لمبادرة شرطة المستقبل في دورتها العشرين.

وتباحث الطرفان توفير مدربين ومدربات لمبادرة منصة الصحة، وعقد ورش عمل وإعداد برامج رياضية للمنتسبين، إضافة إلى توفير كل المعدات والأجهزة اللازمة لهذه البرامج بوجود استشاريين رياضيين مختصين والاهتمام بجانب التغذية الصحية. كما تم مناقشة إعداد برامج رياضية لطلبة المدارس في إمارة عجمان، وتبني أصحاب المواهب لإخضاعهم في برامج خاصة في أندية متخصصة في الدولة، لإعداد أجيال تتخذ الرياضة والاهتمام باللياقة والصحة البدنية نهجاً يدعم تحقيق مستقبل أفضل.