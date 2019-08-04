60 % برشلونة الفريق المناسب لنيمار

المصدر: دبي - صلاح الدين الشيحاوي

اعتبر 60 % من المشاركين في استطلاع البيان الرياضي، أن برشلونة الإسباني الفريق الأنسب للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا، الذي شهدت علاقته بباريس سان جيرمان فتوراً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة، وبات مرشحاً للرحيل.

ولئن اعــترف نيمار صراحة أنه يحن إلى برشلونة في أكثر من تصريح صحافي مؤخراً، فإن ريال مدريد بدوره يبذل جهــوداً كبيرة منذ العام الماضي لإقناع والد اللاعب، وهو وكيل أعمالــه في ذات الوقت، لقبول اللعب في القلعة الملــكية.

وبعد إعلان نيمار التمرد على باريس سان جيرمان، والتأخر في الالتحاق بالتدريبات، استعداداً للموسم الكروي الجديد، أعلن يوفنتوس الإيطالي بدوره، دخوله سباق الفوز بالنجم البرازيلي. وعزز يوفنتوس صفوفه الصيف الماضي بالنجم بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، وتابع الصيف الحالي تقوية رصيده البشري بالمدافع الهولندي الحديدي دي ليخت، ويأمل في ضم نيمار، للمراهنة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ورأى 68 % من المشاركين في الاستطلاع عــلى الموقع الإلكـــتروني لصحــيفة البيان، أن الــبارسا يظل الفريق المثالي لنيمار، هناك في كاتالونــيا، ولا غيــره، يمكن النجــاح، ليشــكل مربع القوة مع ميسي وســواريز، والوافــد الجديد من أتلتيــكو مدريــد، غريزمــان.

ويعتبر 18 % أن نيمار قادر على النجاح مع يوفنتوس، إذا ما اختار مغادرة باريس سان جيرمان.

وفي المقابل، اعتبر 14 % فقط من المشاركين في الاستطلاع، أن نيمار يمكنه النجاح في ريال مدريد، الباحث عن ترميم صفوفه المتهالكة، بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

ولم تختلف النتائج كثيراً على حساب صحيفة البيان على توتير، حيث يرى 52 % من المشاركين أن برشلونة الفريق الأنسب لنيمار، بينما يعتبر 32 % أن مسيرة النجم البرازيلي تحتاج إلى تغيير، والتغيير يكمن في الالتحاق بريال مدريد، حيث سيصبح النجم الأول.

ورأى 16 % من المشاركين في الاستطلاع على توتير البيان، أن «السيدة العجوز»، الوجهة المفضلة لساحر الكرة البرازيلية.

وكان نيمار متـــألقا مع برشلونة وســـاهم مع ميسي وسواريز في قيادة الفريق الى الفوز بعديد الألقاب قبل أن يفجر مفاجأة مدوية وينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة خرافية هي الأعلى في تاريخ كرة القدم قدرت ب 222 مليون يورو.

لكن سرعان ما سئم نيمار اللعب في الدوري الفرنسي الذي لا يشهد منافسة قوية حيث يتفوق النادي الباريسي بسهولة على منافسية، مما جعل النجم البرازيلي يفكر في الرحيل والعودة إلى الليغا وإلى برشلونة لم لا.

وخاض نيمار حرب تصريحات مع مالك ورئيس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة ، حيث لم يمانع الأخير في خروج لاعبه اذا ما وفر العرض المناسب. وبدوره كان رد نيمار قويا ومستفزا حيث أعلن حنينه الى "البلوغرانا".