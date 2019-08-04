رامون والمرزوقي يقودان «أبيض الصالات» في التصفيات الآسيوية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد سعيد العاجل عضو اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومشرف المنتخبات اعتماد التعديلات في الجهاز الفني للمنتخب استعداداً للتصفيات الآسيوية المقررة في البحرين أكتوبر المقبل، وسيقود تدريبات «الأبيض» رامون تياغو على سبيل الإعارة من اتحاد كلباء ،والمدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي، ويتولى عبدالله الدرمكي منصب مدير المنتخب، ويبدأ تجمع المنتخب في الأول من سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى فاز فريق الظفرة على شينزن الصيني 7-2 ودياً، وسجل السباعية كل من البرتغالي فابيو ليما والياباني برونو بواقع 3 أهداف لكل لاعب، وعبدالله الحوسني.