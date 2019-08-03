الحمرية يتعاقد رسمياً مع فيصل خليل

المصدر: الحمرية-العوضي النمر

تعاقد نادي الحمرية رسميا مع لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي فيصل خليل لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وقام جمعة الشامسي بتوقيع العقد الرسمي مع اللاعب عقب مران الأمس.

وقال رئيس مجلس إدارة الحمرية إن انضمام فيصل يعتبر إضافة للفريق ودعماً لصفوفه وحافزاً لزملائه لمزيد من العطاء خلال الموسم المقبل.

ووجه فيصل خليل الشكر والتقدير لإدارة النادي على ثقتهم في شخصه ومنحه الفرصة للعودة للملاعب بعد فترة من التوقف، وقال إن شاء الله أكون عند حسن الظن بي وأساعد زملائي في المنافسة على الصدارة خلال موسم الهواة المقبل.