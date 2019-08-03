الرمادي: تجربة براميدز مفيدة لعجمان رغم الخسارة

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

خسر عجمان في تجربته الأولى في معسكره الخارجي الثاني بمصر أمام براميدز بنتيجة صفر-3، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق المصري بهدف ثم سجل هدفين في الشوط الثاني أحدهما من ركلة جزاء والثالث في الدقيقة الأخيرة بمشاركة جميع لاعبيه الدوليين بقيادة عبد الله السعيد وعلي جبر.

وأكد المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي في تصريحات لـ "البيان الرياضي" من القاهرة، ان التجربة كانت مفيدة للغاية لفريقه رغم خسارة النتيجة بثلاثية دون رد، مشيراً إلى أن فوائد التجربة تكمن في خوض براميدز للمباراة بكامل نجومه المعروفين ومعظمهم من اللاعبين الدوليين.

وفي المقابل دفع عجمان بعدد من عناصره غير الأساسيين خاصة وان خط الدفاع يغيب عنه بعض اللاعبين الأساسيين مثل حسن زهران الذي أجرى عملية طفيفة وراشد مال الله الذي يشكو من شد عضلي، كما غاب أيضا حسن عبد الرحمن لشعوره بإصابة خفيفة والمحترف المالي دومبيا لإصابته بكدمة في الرباط الخارجي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الظفرة الودية في معسكر ألمانيا، وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب على أن يشارك في المباريات المقبلة.

وسيخوض عجمان 3 تجارب أخرى في معسكره بمدينة 6 أكتوبر القريبة من القاهرة، بداية بمواجهة بتروجت يوم "الاثنين" ثم يلتقي خلال 48 ساعة بالإنتاج الحربي "الأربعاء" المقبل وبعدها يوم الجمعة بالمقاولين العرب ثم تعود البعثة للدولة في اليوم التالي "السبت" ليحصل اللاعبون على راحة عيد الأضحى المبارك قبل استئناف المرحلة الأخيرة من الاعداد استعداداً لخوض كأس الخليج العربي الذي يبدأ فيه عجمان مشواره بلقاء حتا.

وأوضح أيمن الرمادي ان فريقه خاض التجربة الأولى في مصر تحت ضغط الاجهاد، ولم تكن النتيجة هدفاً خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين هو الهدف الرئيس، خاصة وانهم واجهوا منافساً قوياً يضع اللمسات الأخيرة لاستعداداته لخوض البطولة الافريقية، وقال الرمادي ان التجارب الثلاثة المقبلة ستكون مؤشر جيد للجهاز الفني للوصول للجاهزية الجيدة قبل العودة للدولة.

وقال ان التمارين اليومية في معسكر مصر متواصلة رغم ضيق الوقت بين المباريات، حيث لا يتوقف اللعب طوال فترة المعسكر التي تمتد لـ 11 يوماً.