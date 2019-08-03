النصر يمطر شباك اينتراخت الألماني بثمانية أهداف

المصدر: البيان الالكتروني

أمطر فريق النصر مضيفه إينتراخت بامبيرغ الالماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في التجربة الثانية لـ "العميد" ضمن معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه الفريق في جمهورية ألمانيا.

سجل أهداف العميد البرازيلي غلوبير دوس سانتوس وبراندلي كواس وطارق أحمد والتشيلي استيبان بافير "هدفين" ووسالم صالح "هدفين" والاسباني الفارو نيغيردو "هدفين".

قام عبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بيرند كوفر المدير العام لفريق إينتراخت بامبيرغ على هاش اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين.

ومن المقرر أن يخوض النصر تجربيتين وديتين قبل العودة بعد عيد الأضحى المبارك يوم 15 أغسطس الجاري لاسئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه "العميد" بلقاء ضيفه اتحاد كلباء على استاد آل مكتوم يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي.