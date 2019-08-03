إبراهيم سعيد: انتظروا موسماً مختلفاً في الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد إبراهيم سعيد الظهير الأيسر بفريق الكرة بنادي الظفرة أن فريقه عازم على تقديم موسم مختلف بتحقيق أفضل النتائج مع الظهور بمستوى جيد كمجموعة، ذاكراً أن إنجاز الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسخته الأخيرة أكد فعلياً أن كل شئ يمكن أن يتحقق في كرة القدم، وقال: في الموسم الجديد سنعمل على مواصلة السير في درب الإنجازات،ورغبتنا كبيرة في الوصول إلى مركز جيد بترتيب الدوري حيث حققنا المركز العاشر في النسخة السابقة وأعتقد أن الظفرة يستحق الأفضل.

تجاوز الإصابة

وأشار إبراهيم سعيد إلى تجاوزه الإصابة التي أعاقت مشاركته في العديد من المباريات خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، مبيناً أنه أصبح جاهزاً بدنياً بعد استفادته من فترة توقف الدوري في إجراء تدريبات فردية خاصة والخضوع لعملية تأهيل، وقال سعيد الذي كان يعاني من آلام العضلة الخلفية، خضعت لبرنامج تأهيلي خاص بعد نهاية الموسم الماضي حتى أكون أكثر جاهزية وقدرة على العطاء وحتى أعوض قلة مشاركاتي في الموسم الأخير وأقدم أفضل ما عندي من أجل فريق الظفرة.

إعداد

وأشاد إبراهيم سعيد ببرنامج الإعداد الحالي للفريق في معسكر المانيا وقال المدرب رازوفيتش يقوم بعمل رائع مع بقية معاونيه كما أن معرفته بالفريق وإمكانات اللاعبين تساعده على وضع خطة جيدة للإعداد، وفي رأيي أن الفريق قطع مرحلة بعيدة في الجاهزية البدنية ومع أداء المباريات التنافسية القوية سيصل الجميع إلى قمة الجاهزية الفنية والبدنية معاً.

انضباط

وأثنى ظهير الظفرة على جهود زملائه اللاعبين في التدريبات والانضباط بين الجميع مع الروح المعنوية العالية التي تسود أجواء المعسكر وقال: كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الظفرة سيكون على قدر التحدي الكبير الذي ينتظره، ونتمنى التوفيق في تقديم ما يرضي الجماهير ويليق باسم النادي.