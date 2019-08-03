الصهباني: «الوديات» ليست معياراً لتقييم «الزعيم»

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

أكد مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فريق الكرة بنادي العين، أن تحضيرات الفريق في المرحلة الثانية بسلوفينيا من المعسكر الخارجي تمضي بالصورة المطلوبة بعد أن أنهى المرحلة الأولى بالنمسا بشكل جيد، كما أن المدرب الكرواتي إيفان ليكو، أظهر ارتياحاً كبيراً لجهد اللاعبين في المعسكر بعد اكتمال الصفوف بانضمام «الدوليين» إلى جانب عبدالرحمن مزيان ولابا كودجو لقائمة الفريق.

وأشار الصهباني إلى حرص المدرب خلال «وديات العين» على وضع تشكيلتين حتى يمنح كل لاعب بقائمة الفريق فرصة اللعب 45 دقيقة في كل مباراة، ومنح المدرب محمد عبدالرحمن راحة 24 ساعة بعد مباراة الفتح نظراً لابتعاده عن المباريات لفترة طويلة بعد تعرضه للإصابة ويقوم اللاعب بعمل كبير في الفترة الحالية ويبذل جهوداً مضاعفة من أجل استعادة مستواه المعروف والمدرب على معرفة جيدة بإمكانيات ومقدرات اللاعب، كما أنه من المبكر الحكم على مستوى كل من لابا كودجو وعبدالرحمن مزيان اللذين التحقا قبل أيام بالمعسكر وهما يتمتعان بإمكانيات فنية عالية وأكدا مقدرتهما على صناعة الفارق.

وأضاف: الأجواء خلال المعسكر الخارجي محفزة جداً على العمل بقوة للخروج بالمكاسب المرجوة من أهم مراحل الإعداد سعياً للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة لاستحقاقات الفريق في الموسم الجديد.

هدف

وحول رأيه في مردود الفريق خلال المباريات الودية، قال إن الهدف من المباريات الودية لا يقتصر على البحث عن نتيجة إيجابية بقدر الوقوف على مدى استفادة اللاعبين من الجرعات التدريبية وتحديداً الجوانب الفنية والبدنية والذهنية وتلك المكاسب الفعلية التي يبحث عنها المدرب لذلك مثل تلك المواجهات ليست معياراً لتقييم مؤشر أداء الفريق في الموسم الكروي الجديد،

وأضاف: الشعور بالمسؤولية وروح القتال حاضرة في نفوس جميع لاعبي العين وسلاح الفريق في الموسم الجديد، والجميع هنا يثقون في مقدرة «الأمة العيناوية» على صناعة الفارق عبر الدعم المتواصل والمساندة القوية والتشجيع اللافت لجميع عناصر الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة، سواء من على المدرجات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تأهيل

وحول اللاعبين في مرحلة التأهيل، قال: محمد أحمد يتابع مرحلة التأهيل ويضاعف من جهوده بالصورة المطلوبة ومن المقرر أن يعود في منتصف الشهر الجاري، وهناك برنامج خاص لبندر الأحبابي والذي ينتظر الضوء الأخضر من طبيب الفريق للانضمام للتدريبات الجماعية.

تقدير

وأعرب الصهباني عن تقديره للجهود التي يبذلها مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر راشد الدرمكي، وحرصه على تفقد أوضاع معسكر الفريق والاطمئنان على جميع أعضاء البعثة بالإضافة إلى مناقشة بعض الترتيبات المرتبطة بشؤون الفريق وذلك من خلال حضور بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى مقر بعثة الفريق في سلوفينيا وتقدمهم سالم محمد الجنيبي ومطر عمران الظاهري.

وكان العين خاض مباراتين وديتين في المرحلة الأولى دشنها بمواجهة سيلجي السلوفيني وانتهت بفوزه 3-0، والثانية كانت أمام فريق فاردار المقدوني ولم تكتمل بسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بحبات البرد، أما المباراة الثالثة والتي شهدتها المرحلة الثانية في سلوفينيا أمام الفتح السعودي فانتهت بالتعادل السلبي.

مباراة العين والاتفاق غير منقولة تلفزيونياً

أكد خالد الناصر مدير المركز الإعلامي لنادي الاتفاق السعودي، أن عدم نقل المباريات الودية للفريق الأول لكرة القدم في معسكر سلوفينيا، يعود إلى قرار الجهاز الفني بخوض المباريات الودية داخل الأسوار المغلقة، وقال: المركز الإعلامي يقدم تغطية متكاملة للتدريبات والمباريات سواء بالمعلومة أو الصورة أو الفيديو، وتم التواصل مع إدارة نادي العين لعدم نقل المباراة الودية بين الفريقين تلفزيونياً.