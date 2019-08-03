فرق أكاديمية العين تدشن استعداداتها للموسم الجديد

المصدر: العين - البيان الرياضي

دشنت أكاديمية نادي العين لكرة القدم، أول من أمس استعداداتها للموسم الكروي الجديد بالفحوصات الطبية للفرق السنية تحت 19، 17، 16، 15، 14 و13 سنة، وتم عقد اجتماع في قاعة الاجتماعات الملحقة بمبنى مكاتب الإدارة بحضور عبدالله علي، المشرف العام على أكاديمية الكرة وعلي خميس، المدير الفني للأكاديمية، وإداريي ومدربي الفرق السنية والأجهزة الفنية المساعدة والأطقم الطبية والعاملين بقطاع أكاديمية الكرة.

وتناول الاجتماع التأكيد على الالتزام بالخطة الاستراتيجية للنادي، وأهمية مراقبة مؤشر أداء اللاعبين صحياً، أكاديمياً، فنياً، وسلوكياً من خلال تعبئة النماذج المعتمدة بالنادي ورفع التقارير الشهرية الخاصة بكل لاعب لمكتب مشرف الأكاديمية، كما تم مناقشة استعدادات فرق الأكاديمية للموسم الجديد.