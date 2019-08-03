«الأبيض الشاب» يتعادل مع ديموزالي السلوفيني

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001، مع ديموزالي السلوفيني 2 - 2 في التجربة الودية الثانية للفريق ضمن معسكره في سلوفينيا استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً وبطولة غرب آسيا في فلسطين من 22 الجاري إلى الأول من سبتمبر.

سجل هدفي منتخبنا راشد عبد الله وهزاع سبيت خاطر، ويلعب «الأبيض الشاب» الثلاثاء المقبل أمام أولمبيا السلوفيني.

وأكد فيردو ميلين مدرب منتخبنا للشباب أن المواجهة جاءت قوية ومفيدة للاعبين الذين قدموا مستوى مميزاً وقوياً وأفضل من المستوى الذي ظهروا عليه خلال التجربة الودية الأولى، مشيراً إلى أن المعسكر يسير بشكل جيد وكل اللاعبين يؤدون تدريباتهم بكل جدية وحماس وهو الأمر الذي يدعوا للتفاؤل قبل خـوض غمار بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية.