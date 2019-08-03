عين الحمرية.. على المحترفين و«الثالثة ثابتة»

المصدر: دبي-العوضي النمر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الحمرية الموسم الكروي الجديد رافعاً شعار«الثالثة ثابتة» في محاولته الثالثة للتأهل لدوري المحترفين، والتي تعني العزم على تحقيق حلم التأهل للمشاركة في دوري المحترفين، لأول مرة في تاريخ النادي، بعد أن طال التطوير جميع جنبات النادي، من خلال الاستعانة بإدارة جديدة برئاسة جمعة الشامسي، وتطوير المنشآت والاستعانة بالمدرب التونسي غازي الغرايري، صاحب الخبرة الكبيرة بكرة الإمارات، وتصعيد 10 لاعبين من فريق شباب النادي ومنح عدد من النجوم السابقين فرصة العودة للملاعب، وكتابة صفحة جديدة للاعبين كبار مثل هداف المنتخب الوطني وشباب الأهلي فيصل خليل وحارس الشارقة راشد أحمد، كل هذا من أجل التأهل إلى عالم الاحتراف.

أمنيات

وعن أمنيات الفريق للموسم الجديد تحدث ماجد المهيري مشرف الفريق لـ «البيان الرياضي» وقال: إننا أمام تحدي إثبات الذات لأنفسنا أولاً ولجماهير النادي، من خلال إعادة ترتيب الأوراق، لضمان وضع الفريق الأول على الطريق الصحيح لتحقيق الإنجاز التاريخي، الذي نصارع منذ عامين من أجل تحقيقه، لذلك تم التعاقد مع المدرب التونسي غازي الغرايري لما يتمتع به من خبرة كبيرة، كما تم التعاقد مع الثنائي الأجنبي لفريق حتا، البرازيليين غليمار دا سيلفا، ولوان دو سانتوس، بعد مشاركة ناجحة لهما مع حتا الموسم الماضي، كما تم تصعيد 10 لاعبين من شباب النادي للفريق الأول لتجديد الصفوف ومنح أبناء النادي فرصة اللعب والدفاع عن شعاره.

معسكر مقدونيا

وتمت الاستعانة بجهد عدد من اللاعبين المرموقين أصحاب الخبرة للاستفادة من جهودهم خلال الموسم الحالي، وسنقيم معسكراً خارجياً في مقدونيا بداية من 19 الجاري ولمدة 3 أسابيع ويتخلل تلك الفترة لعب 5 مباريات ودية تكون بمثابة تجهيز للاعبين قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد الذي يستهل بالتصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

حكاية فيصل خليل

وأضاف المهيري: منحت إدارة النادي المجال أمام عدد من المواهب التي تشكل رقماً صعباً لكرة الإمارات مثل الموهوب فيصل خليل، من اجل العودة للملاعب وإمتاع الجماهير بمستواه، وأنا شخصياً أراهن عليه مع فريق الحمرية، وصحيح لم يتم التعاقد معه حتى الآن، ولكن بعد ما رأيته من مستواه الطيب ولياقته العالية بجانب خبرته فنحن في حاجة إليه خلال المرحلة المقبلة خاصة وانه هداف من طراز فريد، وكرة الإمارات افتقدته خلال السنوات الماضية، وللعلم فيصل خليل من أبناء الحمرية «قلباً وقالباً»، فبدايته كانت في فريقي 12و 13 سنة وفي مرحلة 14 عاماً انضم إلي صفوف شباب الأهلي، كما أن والده كان عضواً في مجلس إدارة النادي، أي أن اللاعب ليس بغريب عن النادي، ونرحب به في بيته الأول، وفيصل من المهاجمين الكبار الذين تركوا بصمة مميزة لكرة الإمارات، وإن شاء الله يواصل عطاءه مع الحمرية الفترة المقبلة، خاصة وان الفريق يفتقد المهاجم القناص من نوعيته.

القرار الأخير

وعن حسم ملف العديد من اللاعبين الذين يتدربون حالياً مع الفريق دون إتمام التعاقد مثل فيصل خليل وغيره، قال ماجد المهيري: خلال الساعات المقبلة ستكون هناك جلسة مع المدرب من أجل تحديد احتياجات الفريق من هؤلاء اللاعبين، ومن يقع عليه الاختيار سيتم التعاقد معه بشكل رسمي، وسينضم إلى معسكر الفريق المقبل، ليبدأ مشوار التحدي من أجل التأهل لدوري الخليج العربي.

وأشار المهيري إلى أن الفريق سيلعب مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، في ختام المرحلة الأولى من برنامج الإعداد المحلي قبل السفر إلى المعسكر الخارجي.