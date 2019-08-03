تجربة البرازيلي هينريكي في ودية شباب الأهلي والعربي

المصدر: دبي - العوضي النمر

يخضع المدافع البرازيلي الشاب جوستافو هينريكي «18 عاماً» اللاعب السابق في نادي لوندرينا البرازيلي أحد أندية الدرجة الثانية، للتجربة في معسكر شباب الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في فئة المقيمين، ومن المتوقع أن يدفع به المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، خلال التجربة الإعدادية الثانية في معسكره الخارجي، أمام العربي الكويتي المقررة في التاسعة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، وسبق للفريق الفوز على دوروجي المجري بنتيجة 2 - 1 في المباراة الودية الأولى بالمعسكر.

من جهة أخرى انضم المحترف الجديد السويسري ديفيد مارياني لمعسكر شباب الأهلي في إسبانيا وخاض أول مران مع الفريق صباح أمس، وواصل الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية خلال المعسكر، واشتملت الحصة التدريبية الصباحية على النواحي البدنية، في حين خصصت الحصة التدريبية المسائية للجوانب الفنية من خلال تدريبات خاصة للجوانب الهجومية والدفاعية والتنظيم الدفاعي.

وستكون مباراة اليوم بمثابة الاطمئنان على جاهزية الفريق بعد الجرعات التدريبية التي خضعوا لها خلال الأيام الماضية.

وسيدفع الجهاز الفني بعدد كبير من اللاعبين خلال المباراة من أجل منحهم الفرصة للاحتكاك والاستفادة الفنية، والوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية، وهي السياسة نفسها التي اتبعها المدرب خلال المباراة الودية الأولى أمام فريق دوروجي المجري، حيث لعب بتشكيلتين في شوطي المباراة.