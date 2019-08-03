الصف الثاني يكسب في الوصل

المصدر: متابعة -علي الظاهري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، بتشكيلة من الصف الثاني على فريق ابولون لاريسا اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية بين الفريقين أول من أمس ضمن معسكر الإعداد الخارجي في النمسا، سجل رباعية الوصل خواكين بيريز، يوسف أحمد «هدفين»، وناصر محمود.

ودفع الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الفريق بتشكيلة من الصف الثاني ضمت كلاً من الحارس سهيل عبدالله وسالم العزيزي وعبدالله جاسم وعبدالله خميس وفارس خليل ومحمد علي كيدي وحبوش صالح وماثيوس دا سيلفا وغانم أحمد غانم وعبدالرحمن أحمد وخواكين بيريز.

تغييرات

ونجح «الإمبراطور» في العودة إلى المباراة وقلب الطاولة على المنافس بعد أن كان متأخراً بهدفين في الشوط الأول، وأثمرت تغييرات المدرب ريجيكامب عن تسجيل هدفين في بداية الشوط الثاني حيث أجرى 4 تبديلات،جاء الهدف الأول عن طريق بيريز بينما استطاع البديل يوسف أحمد من إضافة الهدف الثاني وإدراك التعامل. وواصل الوصل الضغط على منافسه وحصل على ضربة جزاء نفذها اللاعب يوسف أحمد ليحرز منها هدف التقدم الثالث. وعزز البديل ناصر محمود تقدم فريقه قبل نهاية المباراة ونجح في تسجيل الهدف الرابع قبل إعلان صافرة نهاية المباراة، وتعتبر التجربة هي الثانية للوصل، حيث خسر في المباراة الودية الأولى أمام كايسري سبور التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تحضيرات

ويواصل الوصل تحضيراته في منطقة كابرون بالنمسا قبل العودة يوم 15 الجاري لاستكمال التحضيرات على ملعبه في دبي في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد الذي يخوض فيه الوصل 4 بطولات وهي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.