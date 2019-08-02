الوحدة إلى الرياض غداً لمواجهة النصر السعودي في«الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يستأنف فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته مساء اليوم على ملعبه باستاد آل نهيان، في إطار التحضيرات التي يجريها الفريق لمباراته المهمة أمام النصر السعودي الاثنين المقبل بالرياض في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، فيما تقام جولة الإياب في أبوظبي 12 الجاري، ويقف الجهاز الفني خلال تدريب اليوم على تطبيق التكتيك الذي سيعتمد عليه في المواجهة الآسيوية مع التأكد من جاهزية اللاعبين قبل أن يختتم الفريق تحضيراته محلياً مساء غد والذي يغادر بعده مباشرة إلى الرياض.

ويفقد الفريق أمام «العالمي»، المدافع الشاب أحمد راشد بسبب الإصابة ما شكل خسارة كبيرة للفريق باعتبار أن راشد أحد الركائز المتميزة في الجبهة الدفاعية ومن العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

وقلل عبد السلام جمعة مشرف الفريق، من تأثير غياب راشد على تشكيلة الفريق، ذاكراً أن راشد لاعب قوي ومتطور وقدم في الموسم الماضي موسماً جيداً لكن الجهاز الفني يجهز بدائل يثق فيها ويراها قادرة على العطاء وتعويض غياب راشد، مؤكداً جاهزية جميع عناصر الفريق لخوض مباراة النصر السعودي بكل عزيمة وإصرار من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وقال: المدرب موريس شتاين ومعاونوه في الجهاز الفني بذلوا جهداً كبيراً طوال الفترة الماضية في إعداد الفريق.

استفادة

وأشار جمعة إلى استفادة فريقه من خوض مباراة اتحاد جدة التي خسرها أصحاب السعادة 1- 2 في تجربة مغلقة يوم الثلاثاء الماضي، مبيناً أنها كانت مباراة جيدة وتجربة قوية أمام خصم قوي في كامل الجاهزية، وقال: المدرب راض تماماً عن المباراة ويرى أنها قادته إلى الهدف الذي كان يبحث عنه. وتمنى عبد السلام جمعة أن يحالف التوفيق فريق الوحدة في الموسم الحالي، عبر كافة المنافسات الخارجية والمحلية لتقديم المردود الذي يرضي التطلعات ويحقق كافة الطموحات.