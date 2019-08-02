حتا يواجه بني ياس 15 الجاري ودياً

المصدر: دبي-علي الظاهري

تعود اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، من معسكر الإعداد الخارجي بصربيا الذي استمر 25 يوماً. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل بعد راحة لمدة 48 ساعة، ويواجه الفريق، بني ياس 15 الجاري ضمن الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة الموسم الذي يدشنه الفريق بمواجهة مضيفه عجمان 22 الشهر المقبل ضمن منافسات كأس الخليج العربي.

وخاض «الإعصار» 4 تجارب ودية في معسكر صربيا الذي احتضنه المركز الأولمبي في العاصمة بلغراد، وحقق انتصارين وتعادلين، حيث كسب كلا من بروليتر نوفي ساد الصربي وزفيزدا البوسني بنتيجة واحدة 2 - 0 وتعادل مع كل زيمون وبورغا بنتيجة 1 - 1.

وتسعى شركة حتا لكرة القدم، إلى حسم ملف المحترفين الأجانب بعد التعاقد مع الثلاثي الأجنبي المدافع البرازيلي كلايتون دوس سانتوس ومواطنه ألمورا والبرتغالي ريكاردو فالنتيني، كما تبحث الشركة عن عناصر مميزة في فئة المقيمين،ويأمل الجهاز الفني بقيادة اليوناني كريستوس كونتيس، دخول المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد بجاهزية عالية والاستقرار على التشكيلة، خاصة بعد التعاقد مع أكثر من 11 لاعباً.