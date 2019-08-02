«أبيض الناشئين» إلى معسكر صربيا استعداداً للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2004، متجهة إلى جمهورية صربيا، لإقامة معسكر إعداد خارجي يستمر هناك حتى 21 أغسطس الجاري، وذلك في إطار استعدادات «أبيض الناشئين» للتصفيات الآسيوية التي تنطلق اعتباراً من يوم 14 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً التي تقام العام المقبل، ويلعب منتخبنا في التصفيات ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات قيرغستان (الدولة المستضيفة) والعراق و لبنان.

24 لاعباً

وتضم قائمة منتخبنا 24 لاعباً اختارهم المدير الفني الوطني ماجد سالم للمعسكر وهم: سلطان عادل محمد، سيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء) محمد أحمد الحارثي، حميد علي حميد المهري، مطر سالم يوسف (بني ياس) أحمد محمد المرزوقي، زايد خميس مسعود، منصور عبد الرحيم محمد (الجزيرة) إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد)، علي طاهر إبراهيم (الشارقة) أحمد محمد البلوشي، غيث خالد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، حسن علي الحمادي، سعيد جمال محمد (شباب الأهلي دبي) أحمد عبد الله البادي، حمد محمد سعيد الدرمكي (العين) سعيد سالم ناصر (الفجيرة) جمال خليفة السعدي (النصر) عبد الله أحمد عبد الله (الوحدة) عوض محمد الكثيري، منصور صالح برغش المنهالي (الوحدة) سعود محمد المري، عبد الله أحمد الأستاذ (الوصل).

4 تجارب

وسيخوض أبيض الناشئين في معسكر صربيا 4 مباريات ودية مع منتخب مقدونيا يومي 10 و13 أغسطس ومع منتخب صربيا يومي 16 و19 أغسطس، وكان «أبيض الناشئين» أقام تجمعاً داخلياً بمقر اتحاد الكرة بدبي، وأجرى مجموعة من الحصص التدريبية.