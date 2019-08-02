«صحة بدبي» تحرز لقب بطولة أبناء منتسبي المؤسسات الحكومية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مجلس دبي الرياضي النسخة الأولى من بطولة كرة قدم لأبناء منتسبي المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي أقيمت في دبي في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وشارك في البطولة 5 فرق من المؤسسات الحكومية بدبي، تنافسوا في 14 مباراة، أسفرت عن فوز فريق هيئة الصحة بدبي باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مجلس دبي الرياضي بهدفين نظيفين، وقام بتتويج الفائزين كل من علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بالمجلس، حيث تسلم فريق هيئة الصحة بدبي كأس البطولة الأولى من نوعها، وحصل فريق مجلس دبي الرياضي على المركز الثاني، فيما حل فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثالث، وفاز اللاعب علي عادل شريف من بلدية دبي بلقب أفضل هداف في البطولة، كما فاز اللاعب حسن محمد غلوم من هيئة الصحة بلقب أفضل حارس مرمى، وتم تكريم طاقم الحكام الذي أدار البطولة وهما الحكم محمد عبدالفتاح الألفي، ومحمد عبدالمالك.

مهرجان ناجح

وتحولت البطولة إلى مهرجان فرح وسعادة للأطفال المشاركين من أبناء الموظفين حيث لمسنا مدى الفرحة على وجوههم، وقد نظم مجلس دبي الرياضي هذه البطولة حرصًا منه على استثمار أوقات فراغ أبناء الموظفين خلال إجازة الصيف والاستفادة من المساحات الواسعة في عالم دبي للرياضة والمرافق الرياضية التي تملأ المكان، وكانت البطولة أكثر من مجرد تنافس على النتائج حيث امتدت فوائدها لتشمل أولياء الأمور والإداريين واللجان الرياضية في المؤسسات الحكومية.