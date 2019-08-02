«جراحة» تُبعد الحمحمي عن تدريبات بني ياس شهراً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أجرى حسن الحمحمي اللاعب الشاب في الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، عملية جراحية بمستشفى «هيلث بوينت» أبوظبي، يغيب على إثرها عن التدريبات مدة شهر يخضع بعده إلى برنامج تأهيلي وإعدادي خاص تحت إشراف الجهاز الفني.

واطمأنت إدارة بني ياس ممثلة في محمد سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة، وأحمد الجابري عضو مجلس شركة كرة القدم، بجانب طبيب الفريق الأول أيمن الحوسيني على سلامة الحمحمي «21 عاماً» ونجاح العملية من خلال زيارته في المستشفى، والوقوف على حالته الصحية، وتقديم تهاني السلامة له إنابة عن الإدارة وزملائه والجهاز الفني، في إطار اهتمام الإدارة باللاعبين، والحرص على الواصل والترابط بين أبناء النادي، ووجدت الزيارة صدى طيباً لدى اللاعب.